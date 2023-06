Ciolacu promite reducerea prețurile la alimentele de bază Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, la finalul primei sedinte a Executivului in noua componenta, ca a impartit colegilor din ministere primele proiecte de ordonanta de urgenta care vor fi citite la urmatoarea sedinta a Guvernului si care au in vedere masuri pentru reducerea preturilor la alimentele de baza, sprijinirea procesarii alimentelor, schema de sustinere a industriei materialelor de constructii, precum si introducerea energiei verzi in fermele agricole. „Buna seara. Ma bucur sa vin din nou in fata dumneavoastra, de data aceasta ca premier al Romaniei, dupa prima sedinta de Guvern. Impreuna… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

