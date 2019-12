Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Senatului a adoptat luni moțunea simpla inițiata de PSD impotriva ministrului Finanțelor, Florin Cițu. Este prima victorie a social democrașilor dupa pierderea guvernarii. In textul moțiunii, PSD l-a acuzat pe ministrul Cițu ca a promovat o rectificare bugetara negativa și ca a imprumutat Romania…

- Prima moțiune simpla inițiata de PSD dupa pierderea guvernarii a trecut. Plenul Senatului a adoptat, luni, moțiunea depusa impotriva ministrului Finanțelor, Florin Cițu (PNL). In cursul dezbaterilor, Cițu i-a acuzat pe PSD-iști de hoție, in timp ce social-democrații l-au facut narcisist și tripofob…

- Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, a transmis luni, dupa adoptarea in Senat a moțiunii simple indreptata impotriva ministrului Finanțelor, Florin Cițu, ca liberalii nu au ințeles semnalul de alarma primit la audierea ministrului inainte de investitura, cand a picat la audierile din Senat.„Cițu…

- Prima moțiune simpla inițiata de PSD dupa pierderea guvernarii a fost adoptata. Plenul Senatului a adoptat, luni, moțiunea depusa impotriva ministrului Finanțelor, Florin Cițu (PNL), in contextul in care PSD are pe hartie majoritatea in camera superioara a Parlamentului, cu 69 de senatori. In cursul…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, inaintea sedintei Buroului Politic provizoriu, ca partdul discuta strategia la motiune impotriva ministrului Finantelor, Florin Citu, dar si ce va face in cazul in care Guvernul Orban decide sa-si asume raspunderea pe vreun pachet de…

- „Grupul parlamentar al PSD din Senat depune moțiunea simpla cu titlul «Guvernare PNL - numele tau este austeritate»”, a anunțat, in plenul de luni al Senatului, Eugen Teodorovici. Vizat este Florin Cițu, ministrul Finanțelor.Rareș Bogdan a declarat, luni seara, la Romania TV, in emisiunea…

- Presedintele executiv al PSD, Eugen Teodorovici, i-a invitat pe premierul Ludovic Orban si pe ministrul Finantelor, Florin Citu, la o dezbatere pe teme legate de economie si finante organizata la Academia de Studii Economice. "Il invit pe domnul Orban, pe domnul Citu pentru maine (vineri…

- Moțiunea de cenzura la adresa Guvernului Dancila - intitulata "Ca sa reconstruim România, Guvernul Dancila trebuie demis de urgenta!" - a fost citita în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului. Dezbaterea și votul vor avea loc peste o saptamâna. Calendarul a fost…