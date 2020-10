Ciolacu ordonă, Rafila execută și se prezintă la sediul PSD Marcel Ciolacu a anuntat, intrebat daca este adevarat ca Alexandru Rafila va deschide lista PSD la Camera Deputatilor, in Bucuresti, ca acesta va veni la sediul PSD joi. Liderul social-democratilor a precizat ca vrea ca acesta sa ii explice care este situatia epidemiologica in tara si daca alegerile parlamentare pot fi organizate in siguranta. Record de pacienți la ATI! Numarul de infectari a sarit iar de 4.000 „Astazi (joi – n.r.) o sa am o discutie cu domnul Rafila. Va veni la partid. Voi avea o discutie cu domnul profesor Rafila. In primul rand, vreau si eu sa imi explice mai bine un specialist… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Astazi (joi - n.r.) o sa am o discutie cu domnul Rafila. Va veni la partid. Voi avea o discutie cu domnul profesor Rafila. In primul rand, vreau si eu sa imi explice mai bine un specialist care este situatia ca pe urma sa am si eu o discutie cat mai avizata cu ceilalti colegi", a declarat Marcel…

- Partidele mai au la dispozitie o saptamana si jumatate sa faca listele de candidati pentru parlamentare. Ludovic Orban este primul pe lista la Camera Deputatilor pentru Bucuresti. La randul lor, social-democratii sunt in focurile negocierilor. Sefii nu mai vor candidati cu probleme de imagine. Potrivit…

- Alexandru Rafila va deschide lista PSD pentru Camera Deputaților în București, au declarat pentru HotNews.ro surse din partid.Rafila a acceptat oferta socia-democraților, dupa ce în vara l-a refuzat pe Victor Ponta care-i propusese sa candideze la Primaria Capitalei.Conducerea PSD…

- Conducerea ar fi transmis deja unora dintre cei nedoriti ca nu vor fi ajutati in campanie astfel ca trebuie sa gaseasca o alta organizatie care sa ii propuna pe locuri eligibile. PSD a decis sa o inlocuiasca deja pe Viorica Dancila de la sefia organizatiei de femei cu Doina Fedorovici (noua…

- Anuntul referitor la validarea listelor de candidati PMP pentru alegerile parlamentare a fost facut, duminica, de Eugen Tomac, la finalul sedintei Colegiului National al partidului.Liderul PMP a explicat ca Marius Pascan, presedintele executiv al PMP, Marius Pascan, va fi cap de lista in…

- Provocare pentru Gabriela Firea, dupa ce aceasta a anunțat ca va candida la alegerile parlamentare, ca urmare a pierderii Primariei Capitalei.Liderul PSD Bacau Dragos Benea a invitat-o miercuri pe bacauanca Gabriela Firea sa deschida lista la alegerile parlamentare din partea filialei, dupa…

- Liderul PSD Bacau Dragos Benea a invitat-o miercuri pe bacauanca Gabriela Firea sa deschida lista la alegerile parlamentare din partea filialei, dupa ce Marcel Ciolacu a anuntat ca ar vrea ca Firea sa deschisa lista la Senat pe Bucuresti., potrivit news.ro.Citește și: EXCLUSIV SURSE Numele…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat luni ca va candida pentru un mandat de parlamentar la Buzau, in timp ce Gabriela Firea va deschide lista PSD pentru Senat. Intrebat daca Viorica Dancila - schimbata de la sefia organizatiei de femei - va figura pe listele partidului la alegerile parlamentare, Ciolacu…