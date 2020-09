Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a susținut o conferința de presa alaturi de Paul Stanescu, Vasile Dincu și Sorin Grindeanu, imediat dupa inchiderea urnelor. „Va reamintesc ca am dublat votul politic pe București de la ultimele alegeri europarlamentare. Acest lucru arata clar ca PNL a fost sancționat de catre bucureșteni…

- Consiliul Politic National al PSD se reuneste sambata, de la ora 11,00, la sediul central al partidului.Potrivit unor surse social-democrate, este o sedinta de organizare cu privire la alegerile locale care vor avea loc duminica. Citește și: Sondajul care arunca-n aer alegerile pentru…

- Candidatul sustinut de PNL, USR si PLUS la Primaria Capitalei, Nicusor Dan, afirma ca PSD a inregistrat ”un esec major in Parlament, in plina campanie pentru alegerile locale”. ”Aceasta motiune n-a avut nicio legatura cu problemele Romaniei, ci doar cu dorinta de putere a PSD”, afirma Nicusor Dan care…

- Partidul Social Democrat ar urma sa depuna luni, la Parlament, motiunea de cenzura la adresa Cabinetului Orban.Citește și: SONDAJ Sociopol la București. Gabriela Firea conduce autoritar in preferințele populației. Traian Basescu vine puternic. Nicușor Dan pe toboganPresedintele Camerei…

- Marcel Ciolacu a rabufnit dupa alianța PRO București 2020, fondata de Victor Ponta și Robert Negoița. Liderul PSD susține ca aceasta alianța reprezinta un ajutor direct pentru Nicușor Dan la Primaria Capitalei, insa Gabriela Firea ii va spulbera.

- Alianta Pro Bucuresti 2020 - anuntata de Victor Ponta si Robert Negoita - reprezinta un ajutor direct pentru Nicusor Dan la Primaria Capitalei, apreciaza liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, intr-o postare facuta duminica pe Facebook. "Asa-zisa alianta anuntata de Victor Ponta reprezinta un ajutor…

- Pro România îl vrea pe Victor Ponta candidat la Primaria Capitalei, împotriva Gabrielei Firea și a lui Nicușor Dan, a declarat joi la Digi 24 senatorul Adrian Țuțuianu, lider al Pro România. El spune ca negocierile cu PSD pentru susținerea unui candidat unic la București au eșuat…