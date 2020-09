Stiri pe aceeasi tema

- "E un ultim omagiu. Am vorbit cu domnul Stanescu si mi-a spus ca era un primar foarte iubit in localitate. Oamenii au considerat ca e un gest de ultim omagiu. Se vor repeta alegerile si toate partidele vor pune un alt candidat", a declarat Ciolacu. Situatie fara precedent! Primarul mort din…

- USR-PLUS acuza PSD ca a fraudat alegerile la Primaria Sectorului 1, prin intocmirea unor false procese verbale. Marcel Ciolacu, președintele PSD, considera ”tampenie” acuzația adversarilor sai, deși Poliția a ridicat diverse acte și a audiat și cateva persoane. Ciolacu a precizat, la Romania TV,…

- Copresedintele USR PLUS Bucuresti Claudiu Nasui a anuntat, luni, ca, potrivit numaratorii paralele, Clotilde Armand ar fi obtinut 1.000 de voturi in plus fata de primarul Sectorului 1, Daniel Tudorache. "Legat de zvonul lansat de candidatul PSD la Primaria Sectorului 1 ca ar fi castigat, din numaratoarea…

- Robert Negoita, castigator al unui nou mandat in sectorul 3, a anuntat, intr-o interventie la Digi24, ca nu se pune problema revenirii in Partidul Social Democrat.Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca il asteapta acasa pe Robert Negoita, insa viitorul edil al Primariei Sectorului 3 a refuzat…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a explicat, dupa rezxultatul alegerilor locale, de ce Gabriela Firea nu se afla la sediul PSD."Este la sediul de campnie și este corect sa fie așa, I-am recomandat sa ramana sa aștepte numaratoarea voturilor. Eu vad ca PNL a fost penalizat pentru cele…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, critica PNL, sustinand ca actualul guvern inaugureaza investitii demarate si finantate in guvernarile social-democrate. El a ironizat inaugurarea trenului care face legatura intre Gara de Nord si Aeroportul "Henri Coanda” din Otopeni, aratand ca presedintele Klaus…

- Ciolacu a afirmat ca echipa candidatilor sustinuti de PSD pentru Primaria Capitalei si Primariile de sector este una cu "o vasta experienta administrativa si politica". "Reprezinta siguranta ca Bucurestiul va fi in continaure capitala indreptata cu privirea spre viiitor. In ultimele luni au…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca Planul National de Investitii si Relansare Economica, prezentat miercuri de Executiv, este un program exclusiv electoral, pentru "a vana voturi". "Este un program de cumparat voturi (...). Din punctul meu de vedere, sunt trei…