Noul viitor șef al Guvernului a declarat ca va negocia cu liderul UDMR ramanerea acestora la guvernare. „Este pentru prima oasra cand liderii partidelor și-au ținut o promisiune facuta. Ma bucur foarte mult ca fostul premier și cu mine am gasit soluțiile pentru a stopa greva din invațamant, conform programului. Am convenit ca vineri sa continuam discuțiile pentru a respecta cele promise, inclusiv legea salarizarii. Majoritatea era deja facuta și am dorit și dorim sa fie o coaliție mai larga. Este normal, facem politica. Avem performanțe ale anumitor miniștri. Nu pot sa fac abstracție de ministerul…