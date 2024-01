FT: Întârzie construcția gazoductului planificat de Rusia către China

Prim-ministrul mongol L. Oyun-Erdene a declarat că este posibil ca construcția noului gazoduct planificat de Rusia Power of Siberia-2 către China, care ar fi trebuit să înceapă în acest an, să fie amânată, a relatat duminică Financial Times.