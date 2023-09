Stiri pe aceeasi tema

- De frica faptului ca ar fi putut ca masurile fiscale sa pice in Parlament, Marcel Ciolacu i-a contactat pe foștii parteneri de guvernare UDMR pentru a le cere sprijin. Se pare ca acordul a picat, iar acum premierul cauta o cale mai scurta și mai ușoara sa aplice masurile fiscale, respectiv o Ordonanța…

- Proiectul de lege privind masurile fiscal bugetare a fost pus in dezbatere publica marți dimineața de catre Ministrul Finanțelor. Proiectul va fi aprobat prin procedura asumarii raspunderii Guvernului.

- Ministerul Finanțelor a publicat proiectul de lege privind noile masuri fiscal-bugetare, pentru care Guvernul ar urma sa isi asume raspunderea in Parlament. Acesta prevede impozit de 1% pe cifra de afaceri a IMM-urilor pana la venituri de pana la 60.000 euro pe an și de 3% daca veniturile depașesc aceasta…

- Masurile fiscale care se vor aplica de la 1 octombrie 2023: Lista noilor taxe si impozite Masurile fiscale care se vor aplica de la 1 octombrie 2023: Lista noilor taxe si impozite Proiectul de lege privind angajarea raspunderii Guvernului este finalizat, cuprinzand toate cele trei aspecte: fiscal, bugetar…

- Premierul Marcel Ciolacu spune ca pachetul pe masuri fiscale pentru care iși va asuma raspunderea in Parlament va fi pus in dezbatere publica in aceasta saptamana. El afirma ca tichetele de masa ar putea fi platite numerar. „Cred ca saptamana aceasta vor fi ridicate pe site-ul Guvernului in transparența.…

- „Trebuie sa depașim toate aceste situații complicate și sa ducem Romania inainte. Iar drumul țarii inseamna azi calea reformelor prevazute in PNRR cu care modernizam administrația și investim miliardele europene in transport, energie, educație, sanatate, agricultura, digitalizare. Dupa amiaza voi pleca…

- „Trebuie sa depașim toate aceste situații complicate și sa ducem Romania inainte. Iar drumul țarii inseamna azi calea reformelor prevazute in PNRR cu care modernizam administrația și investim miliardele europene in transport, energie, educație, sanatate, agricultura, digitalizare. Dupa amiaza voi pleca…

- Nu s-a discutat despre o ieșire a PNL de la guvernare și nici de o demisia a premierului Marcel Ciolacu in cazul in care nu se va ajunge la un acord cu PSD privind masurile fiscale si cele de reducere a cheltuielilor bugetare, a anunțat marți seara președintele PNL Nicolae Ciuca intr-o declarație de…