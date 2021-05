Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, duminica seara, ca principala greseala a actualei guvernari este lipsa de transparenta in ceea ce priveste destinatia imprumuturilor si abordarea bugetara de anul acesta. "In primul rand, infuzia de capital. Nu am aflat nici pana acum unde s-au dus imprumuturile si acest deficit de aproape 10% din bugetul de stat. A doua (greseala a guvernarii - n.r.), abordarea bugetara de anul acesta. Ai inghetat toate veniturile, deci nu mai exista cerere, scade automat si oferta, neexistand bani, constatam ca am ajuns, in aprilie, la 3,24 inflatie (...), deci puterea…