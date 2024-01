Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca nu va avea niciun parteneriat politic cu președintele Iohannis la alegeri. „N-am sa uit ca am fost acuzat ca am vandut Ardealul noaptea” Premierul Marcel Ciolacu a declarat, joi seara, intr-o emisiune la Realitatea TV, ca nu are in plan niciun fel de ințelegere cu președintele Klaus Iohannis pentru […] The post Ciolacu: „N-am sa uit ca am fost acuzat ca am vandut Ardealul noaptea” first appeared on Ziarul National .