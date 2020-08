Stiri pe aceeasi tema

- E ziua moțiunii in Parlament. PSD urmeaza sa depuna, astazi, la Parlament, motiunea de cenzura la adresa Cabinetului Orban. Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, lider interimar al PSD, a anuntat, miercuri, ca social-democratii vor depune pe 17 august motiunea de cenzura impotriva Guvernului,…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, lider interimar al PSD, a anuntat, miercuri, ca social-democratii vor depune in data de 17 august motiunea de cenzura impotriva Guvernului, sustinand ca Romania este o "tara in deriva" si cu un guvern cu "zero credibilitate". "Pe 17 august,…

- Partidul Social Democrat ar urma sa depuna luni, la Parlament, motiunea de cenzura la adresa Cabinetului Orban.Citește și: SONDAJ Sociopol la București. Gabriela Firea conduce autoritar in preferințele populației. Traian Basescu vine puternic. Nicușor Dan pe toboganPresedintele Camerei…

- ”Prima forma a motiunii de cenzura cu adevarat, avea 50 de pagini, am ajuns la o forma de 22 - 24 de pagini, in noaptea asta echipa de la partid o sa o finalizeze si maine, asa cum am promis, o sa o depunem. Se va intitula Guvernul PNL de la pandemie la pandemita generalizata, belsug in buzunarele…

- "Maine PSD depune motiunea de centza la Parlament, urmand ca ian cursul saptamanii viiitoare va avea loc citirea motiunii, urmand sa planificam votul", a declarat Marcel Ciolacu, duminica, cu ocazia prezentarii candidatilor sustinuti de PSD pentru Primaria Capitalei si Primariile de sector. …

- Liderii PSD discuta in ședința CExN despre depunerea unei moțiuni de cenzura impotriva Guvernului Orban. Președintele interimar al partidului, Marcel Ciolacu le-a transmis liderilor din teritoriu ca ii asuma depunerea unei moțiuni de cenzura și adoptarea acesteia de catre Parlament.

- Marcel Ciolacu a fost intrebat daca si cand va fi depusa in parlament motiunea de cenzura impotriva guvernului Orban, anuntata de PSD, in colaborare cu Pro Romania si ALDE. "Depunerea motiunii de cenzura tine de mai multi factori. In primul rand sa treaca. Eu am spus ca in momentul cand vom…

- Liderul interimar al PSD Marcel Ciolacu a declarat ca motiunea de cenzura impotriva Guvernului va fi depusa in momentul in care exista garantia 100% ca aceasta va trece. El a adaugat ca, in prezent, PSD are 204 voturi, iar pentru ca motiunea sa fie adoptata sunt necesare 223 de voturi in Parlament.