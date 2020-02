Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, le cere liberalilor sa renunte la "vaicareala publica" si sa se ocupe de guvernare, acuzandu-i ca "indatoreaza tara prin imprumuturi impovaratoare". "Liberalii trebuie sa inceteze cu vaicareala publica! Si-au asumat guvernarea si trebuie sa guverneze! Guvernarea PSD a demonstrat ca se poate face performanta, economia Romaniei crescand sustinut in anii in care am guvernat. Nu o spunem doar noi, ci toate institutiile europene si internationale de profil. Ce face PNL? A desfiintat aproape toate programele nationale de succes si ce a mai ramas a distrus…