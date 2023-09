Ciolacu: „La 1 ianuarie vom avea o nouă lege a pensiilor” ”Avem aceeasi viziune ca si Comisia in ceea ce priveste pensiile generale si vom merge pana la sfarsitul anului astfel incat la 1 ianuarie sa avem o noua lege a pensiilor. Cu adevarat este normal si corect, nu ca sunt eu de la un partid social-democrat, ca pensiile mici sa fie primele marite. Nu putem mari cu acelasi procent pensiile mici, cat si pensiile mari, exact ca la sporul de antena. Nu pot sa dau acelasi procent. Echitatea sociala nu o poti face altfel”, a anuntat Marcel Ciolacu, luni seara, la Antena 3. Conform premierului, procentul minim cu care vor fi majorate pensiile va fi egal… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, luni seara, ca intentioneaza ca noua lege a pensiilor sa fie adoptata pana la sfarsitul anului, astfel incat sa fie in vigoare de la 1 ianuarie, mentionand ca vor creste in primul rand pensiile mici, iar procentul minim de marire va fi rata inflatiei. „S-au discutat…

- Clarificarea a venit dupa ce ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a spus ca pensiile ar putea fi majorate cu 14%. „Exista o lege in vigoare pe care dumneavoastra o cunoasteti, an de an… Nu trebuie sa o anunte nici Bolos, nici Ciolacu, nici nimeni. E o lege in vigoare prin care pensiile se indexeaza cu…

- Marcel Ciolacu a declarat miercuri ca pensiile vor crește anul viitor, avand in vedere ca „este o lege in vigoare in care pensiile se indexeaza cu inflația din anul trecut”. Premierul a adaugat ca iși dorește ca pensiile sa fie majorate diferențiat.

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat miercuri ca pensiile vor crește anul viitor, avand in vedere ca exista o lege in vigoare care trebuie respectata. „Nu trebuie sa o anunțe nici Boloș, nici Ciolacu, nici nimeni”, a spus premierul. Premierul a mai spus ca iși dorește ca pensiile sa se majoreze diferențiat.„Este…

- Marcel Ciolacu a precizat ca revine in Parlament cu un pachet legislativ care are 3 paliere:- reforma administrativa cu componente centrale și locale- masurile de combatere a evaziunii fiscale, estimata la 10% din PIB- ajustarile fiscale CIOLACU: Nu sunt de acord cu TVA mai mare de 19% "Am anunțat ca…

- Ministrul de Finante, Marcel Bolos, afirma ca in cadrul vizitei premierului Marcel Ciolacu la Bruxelles vor fi discutate aspecte care tin de implementarea PNRR - reforma pensiilor, a pensiilor speciale .si a salarizarii unice, ”precum si problema sustenabilitatii financiare pe termen lung legata de…

- Marcel Ciolacu spune ca, daca legea pensiilor speciale se va bloca la CCR, atunci va convoca o sesiune extraordinara a Parlamentului pentru aceasta inițiativa legislativa. ‘Chiar daca nu va trece de Curtea Constitutionala, am facut un calendar intreg la grupurile parlamentare si le-am explicat colegilor…

- Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a contestat la Curtea Constituționala legea pensiilor speciale și legea care interzice cumulul pensie-salariu la stat. In cazul in care sunt declarate neconstituționale cele doua, premierul anunța ca pregatește o sesiune extraordinara pentru a se adresa Curții…