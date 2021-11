Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu, liderul PSD, a anunțat, marți dimineața, intr-o scurta conferința de presa ca azi in jurul pranzului vor avea din nou discuții cu PNL și UDMR despre o posibila guvernare. Șeful social-democraților a negat ca i s-ar fi propus sa premia funcția de premier. „La ora 13 avem o intalnire la…

- PSD susține in continuare taxa de solidaritate, a afirmat duminica, 14 noiembrie, președintele PSD, Marcel Ciolacu, la finalul negocierilor cu PNL pe programul de guvernare al noului guvern, precizand ca urmeaza sa fie stabilit un prag al acestei taxe și ca ea nu va afecta veniturile clasei medii, relateaza…

- „PSD a venit astazi cu cele 100 de masuri. Am cerut ministrului de Finante executia bugetara pana in acest moment si cred ca prioritatea zero este sa venim cu o lege pentru rectificarea bugetara in Parlament”, a afirmat Marcel Ciolacu, dupa intrevederea social-democratilor cu PNL. El a mai spus ca…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, anunta, intr-o postare pe Facebook, ca Romania are azi cea mai scumpa piata spot a energiei din Europa, iar social democratii vor „construi saptamana viitoare o majoritate concreta pentru a trece prin Parlament plafonarea prețurilor la energie și gaze”. „In vreme ce…

- Marcel Ciolacu a precizat, referitor la posibilitatea formarii unui guvern minoritar care sa aiba sustinerea PSD în Parlament, ca acest lucru ar fi „o tâmpenie pentru România”. Liderul social-democratilor a adaugat ca nu vede cum, în prezent, poate PSD sa creeze o…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, spune ca prin decizia Guvernului, de eliminare a testarii din certificatul verde, PNL scoate Romania din Europa civilizata, unde testul ramane o soluție unanim acceptata pentru ca viața economico-socialla sa continue. Cioacu a scris, luni, pe Facebook ca „in Romania…

- „Am stat trei zile la Buzau și am stat numai printre oameni. Spun ca vor sa scape de Cițu”, a raspuns Marcel Ciolacu, intrebat despre ramanerea lui Florin Cițu la Guvern, in contextul votului pe moțiunea de cenzura depuse de PSD, ce se va da marți, 5 octombrie, in Parlament. Liderul PSD susține ca sunt…

- Dan Barna crede ca moțiunea de cenzura nu va ajunge la vot."Aici vorbim de PNL, de perspectiva unei coaliții care sa funcționeze cu un nou premier, sau vorbim de un guvern minoritar Cițu-Ciolacu, cu susținerea PSD in Parlament, ceea ce este o opțiune posibila. Din ultimele manifestari ale domnului Cițu,…