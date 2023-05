Marcel Ciolacu a fost intrebat, luni seara, la Antena 3, pe ce s-a ajuns la un consens in coalitie, pentru reducerea cheltuielilor si a declarat: ”Pe o mai buna randuiala a cheltuielilor. Haideti sa fim si corecti, pana la urma, sefii institutiilor, ministrii, trebuie sa isi faca o evaluare. Si noi, politic, am cerut toti trei – eu, domnul Kelemen Hunor, domnul Nicolae Ciuca – facem o analiza pe secretarii de stat. Poate sunt prea multi in cabinetele demnitarilor. Eu imi doresc ca in cabinetele demnitarilor sa fie la jumatate de personal, cat sunt acum. Este o abordare corecta. Nu poti sa ceri…