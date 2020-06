Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, anunta ca parlamentarii partidului vor vota "o stare intermediara” care sa dureze 15 zile, nu 30 de zile, precizand ca doreste ca actul normativ sa stipuleze in mod expres faptul ca spitalele trebuie sa trateze bolnavii cu boli cronice. "Am si luat decizia…

- Discuții la Parlament despre starea de alerta! Secretarul de stat din MAI Raed Arafat și medicul Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS, vor ajunge astazi la Parlament pentru a purta discuții cu liderul PSD Marcel Ciolacu despre prelungirea starii de alerta, informeaza Antena3.Președintele…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca el personal sustine încheierea unei aliante cu partidele lui Victor Ponta si Calin Popescu Tariceanu, însa o decizie în acest sens trebuie luata de catre partid.Întrebat într-un interviu la Antena 3 daca…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații, a aprobat Ordinul Comun MS-MAI privind instituirea obligativitații purtarii maștii de protecție, a triajului epidemiologic si dezinfectarea obligatorie a mainilor pentru prevenirea contaminarii cu virusul SARS CoV-2 pe durata starii de alerta. Conform documentului,…

- Presedintele interimar al PSD a explicat, in direct, la Romania TV ca "Parlamentul Romaniei are atributul de a crea cadrul legislativ pentru declansarea starii de alerta, prin incuviintare. Guvernul da o hotararea prin care creeaza cadrul legislativ ministerelo de a pune in aplicare incuviintarea…

- Guvernul Romaniei și Departamentul pentru Situații de Urgența au trimis sambata raspunsuri pentru unele intrebari arzatoare in contextul starii de alerta. In privința amenzilor: „Vor fi sancționate persoanele care nu poarta masca ? Purtarea maștii care acopera nasul și gura este obligatorie incepand…

- Guvernul Romaniei și Departamentul pentru Situații de Urgența au trimis sambata raspunsuri pentru unele intrebari arzatoare in contextul starii de alerta. In privința teraselor: „In legea aprobata de Parlament exista o prevedere care permite redeschiderea teraselor. Se deschid terasele in perioada starii…

- Guvernul Romaniei și Departamentul pentru Situații de Urgența au trimis sambata raspunsuri pentru unele intrebari arzatoare in contextul starii de alerta. In privința amenzilor: Purtarea maștii care acopera nasul și gura este obligatorie incepand cu 15 mai 2020 in spațiile comerciale, mijloacele de…