Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, sustine ca, in prima saptamana de guvernare, noua putere a dat deja "cinci tepe uriase romanilor", iar dupa alegeri, tot ce era promisiune a devenit "agresiune". "In prima saptamana de guvernare, noua putere a dat deja cinci tepe uriase romanilor! Dupa alegeri, tot ce era promisiune a devenit agresiune! Guvernul Dreptei isi bate joc de 5 milioane de pensionari. Anul trecut, PNL le dadea pensionarilor o majorare de doar 14% inaintea alegerilor si promitea ca le va mari pensiile cu diferenta pana la 40% in 2021. Realitatea lui Citu este ca pensiile nu vor creste…