Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, la inceputul ședinței de guvern de luni, ca a fost finalizat pachetul de masuri fiscale pe care iși va asuma raspunderea in Parlament. „Romania nu-și mai permite facilitați și privilegii de 75 de miliarde de lei, plus o evaziune fiscala de 150 de miliarde de lei pe…

- Premierul Ciolacu spune ca nu mai este vremea facilitaților fiscale, din moment ce evaziunea ajunge la 150 de miliarde de lei pe an. Forma finala a masurilor fiscal-bugetare pentru care Guvernul urmeaza sa isi asume raspunderea a fost elaborata, a declarat, luni, premierul Marcel Ciolacu, care a subliniat,…

- „Romania nu iși mai permite facilitați și privilegii de 75 de miliarde de lei, plus o evaziune fiscala de 150 de miliarde de lei pe an”, a argumentat premierul Marcel Ciolacu in ședința de guvern de luni in care a prezentat varianta finala a proiectului de lege privind masuri fiscale care va fi adoptat…

- ”Avem, astazi, forma finala a masurilor fiscal-bugetare, dupa consultarile cu toti partenerii sociali – sindicate, patronate, ONG-uri, dar si cu administratia locala. O buna parte dintre propunerile lor se regasesc in acest proiect. Acesta este actul pe care am decis sa imi asum raspunderea in Parlament!…

- Forma finala a masurilor fiscal-bugetare pentru care Guvernul urmeaza sa isi asume raspunderea a fost elaborata, a declarat, luni, premierul Marcel Ciolacu, care a subliniat, in debutul sedintei Executivului, ca Romania „nu isi mai permite" facilitati si „privilegii" de 75 de miliarde de lei plus o…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, la inceputul ședinței de guvern de luni, finalizarea pachetului de masuri fiscale pe care iși va asuma raspunderea in Parlament. Șeful Guvernului a respins acuzațiile de „austeritate” aduse pachetului de masuri fiscale pregatit.„Romania nu-și mai permite facilitați…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, luni, ca a fost elaborata forma finala a masurilor fiscal bugetare pentru care Guvernul vrea sa isi asume raspunderea. El a precizat, in debutul sedintei de guvern, ca Romania nu isi mai permite facilitati si privilegii de 75 de miliarde de lei, plus o evaziune fiscala…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, la inceputul ședinței de guvern de luni, ca a fost finalizat pachetul de masuri fiscale pe care iși va asuma raspunderea in Parlament. „Romania nu-și mai permite facilitați și privilegii de 75 de miliarde de lei, plus o evaziune fiscala de 150 de miliarde de lei pe…