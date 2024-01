Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, vineri seara, intr-o conferința de presa la Baia Mare, ca „nu este cazul sa ne pregatim de razboi”. Șeful Guvernului de la București a avut aceasta replica scurta, fara alte explicații, dupa ce a fost intrebat despre avertismentele liderului PPE și șefului armatei…

- De-a lungul generațiilor, Marea Britanie a experimentat o perioada indelungata de pace, luand adesea aceasta stare de normalitate drept ceva garantat. Cu toate acestea, recentul avertisment din partea unui general britanic de rang inalt cu privire la o posibila confruntare militara cu Rusia au adus…

- Șeful armatei britanice avertizeaza populația sa se pregateasca de un razboi cu Putin. Generalul Patrick Sanders a declarat ca populatia din Regatul Unit trebuie sa fie pregatita sa ia armele in mana. Ministerul Apararii de la Londra a fost nevoit sa intervina si sa precizeze ca nu are planuri de recrutare.…

- Fostul premier britanic Boris Johnson il sustine pe Donald Trump inainte de alegerile prezidentiale din noiembrie din SUA, afirmand ca revenirea acestuia la Casa Alba ar putea fi "exact ceea ce lumea are nevoie", relateaza The Guardian, citat de News.ro.In editorialul sau saptamanal din Daily Mail,…

- Aflat in campanie in Iowa, Donald Trump a declarat sambata ca va „castiga” alegerile prezidentiale din noiembrie impotriva lui Joe Biden, cel mai „rau” presedinte al Statelor Unite, o tara „in declin” si in pragul „celui de-al treilea razboi mondial”, relateaza AFP. La trei ani de la asaltul asupra…

- Cu o zi inainte de implinirea a trei ani de la asaltul din 6 ianuarie 2021 asupra Capitoliului SUA, Joe Biden a ținut primul sau discurs de campanie din 2024, in care l-a descris pe Donald Trump, care are șanse mari sa fie candidatul republican la prezidențialele din acest an, ca fiind o amenințare…