- Premierul Marcel Ciolacu i-a cerut, joi, ministrului Educatiei, Ligia Deca, continuarea anchetei de la scoala "Nicolae Titulescu" si gasirea tuturor vinovatilor, inclusiv cei din administratia de sector, care au redus paza in scoli, noteaza Agerpres.

- Procurorii care ancheteaza acuzațiile de viol reclamate de familia unui elev de la școala Nicolae Titulescu din București au primit raportul medico-legal, care ar fi neconcludent, potrivit unor surse din ancheta. Procurorii Parchetului Tribunalului București care au preluat ancheta au primit raportul…

- Ministrul educatiei, Ligia Deca, a fost marti la Palatul Victoria pentru a-i prezenta premierului Marcel Ciolacu situatia de la Scoala Gimnaziala Nicolae Titulescu din Capitala, unde un copil ar fi fost fost violat de doua ori, in toaleta. Potrivit unor surse guvernamentale, in urma ședinței s-a…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a afirmat, despre cazul de la Scoala „Nicolae Titulescu” din Bucuresti, ca a solicitat Corpului de Control al ministrului sa mearga sa faca verificari atat la unitatea de invatamant, cat si la Inspectoratul Scolar. Ea a mentionat ca Ministerul Educatiei a aflat din presa…

