Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, l-a criticat, miercuri, pe șeful statului, dupa conferința de presa de la Cotroceni, unde Klaus Iohannis a primit intrebari legate de inceperea școlilor. Totodata, Ciolacu a subliniat faptul ca Iohannis trebuie sa iși dea seama ca este președintele ”tuturor” și nu este președintele…

- Marcel Ciolacu a afirmat despre Klaus Iohannis ca este „trist presedinte, jalnic profesor“. Liderul PSD a adaugat ca este inadmisibil ca seful statului sa se spele pe maini de Guvernul sau care nu a fost capabil sa faca nimic pentru ca deschiderea in siguranta a scolilor.

- Liderul PSD a adaugat ca este inadmisibil ca seful statului sa se spele pe maini de Guvernul sau care nu a fost capabil sa faca nimic pentru ca deschiderea in siguranta a scolilor. "Trist președinte, jalnic profesor! Este inacceptabil sa te speli pe maini pentru ca Guvernul TAU n-a…

- Marcel Ciolacu il critica pe Klaus Iohannis. „Trist președinte, jalnic profesor!”, spune președintele PSD despre șeful statului. Ciolacu critica atitudinea lui Iohannis cu privire la inceperea școlii și declarația acestuia despre elevii care se obișnuiesc repede cu „lucrurile mai puțin placute”. Ciolacu…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, l-a criticat, miercuri, pe șeful statului, dupa conferința de presa de la Cotroceni, unde Klaus Iohannis a primit intrebari legate de inceperea școlilor..Citește și: SONDAJ CURS - Clasamentul partidelor la alegerile locale .„Trist președinte, jalnic profesor! Este…

- "PSD ii va da o lecție lui Orban pe care s-o țina minte in aceste alegeri!Toți candidații PSD sunt pregatiți și determinați sa puna stop jafului penelist pe 27 septembrie! Ma așteptam insa ca premierul Orban sa spuna ca aceste alegeri sunt dificile din cauza condițiilor speciale in care…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu sustine ca elevii trebuie sa mearga la scoala, dar ca nu el este cel care trebuie sa ofere solutii pentru deschiderea unitatilor de invatamant, ci guvernul.Marcel Ciolacu a afirmat duminica, in comuna ieseana Scanteia, dupa inaugurarea unui drum judetean, ca nu el…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, sâmbata, la Falticeni, ca, în cazul care Guvernul va decide ca scolile sa nu se deschida pe 14 septembrie, va initia discutii în Parlament privind amânarea alegerilor locale, transmite Agerpres.''Daca amâna deschiderea…