- Proiectul referitor la inlocuirea sintagmei „limba moldoveneasca” cu „limba romana” in toata legislatia Republicii Moldova a fost adoptat, joi, in a doua lectura, in Parlamentul de la Chisinau.

Parlamentul Republicii Moldova a votat joi in a doua si ultima lectura proiectul de lege privind inlocuirea sintagmei "limba moldoveneasca" cu "limba romana" in toate legile Republicii Moldova, inclusiv in Constitutie, informeaza Deschide.md, Radio Chisinau si Newsmaker, potrivit Agerpres.

