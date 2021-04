Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Clinic de Ortopedie „Foisor” va deveni spital pentru tratarea cazurilor de COVID avand in vedere necesarul de paturi de terapie intensiva, iar o parte dintre pacientii operati in ultimele zile sunt transferati in cursul acestei seri la alte spitale cu ambulante sau masini personale. Dar pacienții…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, se arata profund revoltat de modul in care sunt evacuați pacienții de la Spitalul Foișor din Capitala (mai multe detalii aici). De asemenea, acțiunea nu este apreciata nici de secretarul de stat din Ministerul Sanatații, Andrei Baciu, care și-a cerut scuze public…

- Șeful PSD spune ca partidul sau are pregatit un plan de aparare a agriculturii naționale pe care il va demara in Parlament. Ciolacu a discutat cu zeci de fermieri, agricultori și procesatori din industria alimentara care i-au dat exemple despre situația dramatica prin care trec. Președintele…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu acuza, intr-o scrisoare catre liderii Comisiei Europene, acordarea preferențiala a banilor publici de catre Coaliția de guvernare prin intermediul Legii bugetului de stat.

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu a anunțat luni, ca partidul sau va face plângeri penale împotriva liderilor și miniștrilor PNL ca, în 2020 au folosit Fondul de rezerva al prim-ministrului pentru "mita electorala". În replica, liderul PNL, Ludovic Orban le-a amintit…

- A sosit in Romania, pe cale aeriana, cea de a zecea tranșa de vaccin de la Pfizer BioNTech care consta in 201.240 doze, potrivit Digi 24. Transportul catre centrele de stocare din țara este asigurat de firma producatoare, inclusiv pe cale terestra.