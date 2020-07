Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca proiectul de lege al Guvernului Orban privind carantinarea si izolarea este "un alt zombi legislativ" si ca va invita în Parlament societatea civila pentru a repara "haosul PNL". "Guvernul Orban naste un alt zombi…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi ca partidul pe care il conduce a sustinut si votat suplimentarea fondurilor destinate autoritatilor locale, in proiectul legii de aprobare a rectificarii bugetare."PSD rezolva din Parlament ce nu vrea ori nu este capabil Guvernul…

