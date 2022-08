Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marți seara, la Antena 3, ca Guvernul va prezenta pana la 1 septembrie un pachet de masuri legat de preturile la energie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Președintele USR, Catalin Drula, a anunțat marți, 23 august, ca formațiunea pe care o conduce va depune o moțiune simpla impotriva ministrului PNl al Energiei, Virgil Popescu, in prima zi a noii sesiuni parlamentare care incepe in septembrie. Va fi a treia moțiune simpla impotriva lui Virgil Popescu…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, trebuie sa vina, pana la data de 1 septembrie, cu un act normativ care sa reglementeze perioada in care energia este deja vanduta, precum si perioada urmatoare, a declarat, luni, presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, lider al PSD. El a anuntat ca va solicita…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a lansat un nou un atac la adresa fostei guvernari liberale care a liberalizat piata energiei. "Marea guvernare de dreapta a facut o mare tampenie", a afirmat luni Ciolacu. Acesta a mai precizat ca ministrul Energiei, Virgil Popescu, trebuie sa vina, pana la 1 septembrie,…

- „Hai sa fim coerenti. Am vazut si stirea guvernatorului BNR care a zis un lucru cat se poate de corect, cea mai mare parte a inflatiei a venit din pretul la energie care a explodat. Pentru ca nu s-au luat niste decizii cand trebuia si atunci am venit cu acea compensare am diminuat si inflatia, impactul…

- Marcel Ciolacu a afirmat ca guvernatorul BNR Mugur Isarescu are dreptate cand spune ca cea mai mare parte a inflatiei a venit din pretul la energie care a explodat. Liderul PSD a mai precizat ca a fost o tampenie masura luberalizarii preturilor in energie si trebuie gasite rapid solutii pentru a rezolva…

- Romania va avea cel mai mic pret la benzina si motorina din Uniunea Europeana, dupa Ungaria, dupa reducerea cu 50 bani pe litru a pretului la pompa, a declarat marti ministrul Energiei, Virgil Popescu, citat de ZF. Dar puterea de cumparare a romanilor in raport cu europenii?? „Ieri s-a lucrat la Ministerul…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu a declarat miercuri, ca se va discuta din nou in coalitie despre efectele pe care le are compensarea pretului la carburanti. Liderul PSD a precizat insa ca nu se mai poate interveni asupra prețului pentru ca „suntem la minimum agreat de catre Comisia Europeana”. „Am…