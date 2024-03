Stiri pe aceeasi tema

- „Am avut acele discutii, mi-au venit documentele, documentele au un regim secret. Am vazut deciziile, atat a Republicii Moldova, cat si a Ucrainei, de a-si mentine interdictia in ceea ce-l priveste pe domnul George Simion de a intra in R. Moldova si in Ucraina. Cred ca este un semnal suficient de…

- Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a afirmat luni seara ca George Simion, președintele partidului extremist AUR din Romania, este implicat intr-un efort de destabilizare a Republicii Moldova. Declarația premierului vine in contextul prelungirii interdicției de intrare in țara pentru Simion,…

- Europarlamentarul Rares Bogdan a afirmat ca opinia publica trebuie sa știe motivele pentru interdicția lui George Simion pe teritoriul R. Moldova. Totodata, a dat asigurari privind continuarea guvernarii actualei coaliții

