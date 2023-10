Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a fost intrebat, vineri seara, la Ramnicu Valcea, despre acuzatiile fostului premier Florin Citu potrivit carora ar avea o intelegere cu Coca-Cola. ”N-a inteles nimic cel care m-a acuzat. Dupa cum a condus si tara, printr-un accident total intamplator, cu costuri majore”, a raspuns Marcel…

- Fostul premier Florin Citu afirma ca institutiile statului ar trebui sa se autosesizeze dupa declaratiile premierului Marcel Ciolacu potrivit carora are un gentleman agreement cu Coca-Cola ca supraimpozitarea privind produsele cu zahar se va intoarce spre companie sub forma de ajutor pentru investitii.”Marcel…

- V. Stoica Prim-ministrul Marcel Ciolacu s-a aflat ieri, la Ploiești, la inaugurarea unei linii de decontaminare fulgi PET de la fabrica de bauturi racoritoare a Coca Cola, o investiție care a fost susținuta și de Guvernul Romaniei, printr-un ajutor de stat in valoare de circa 17 milioane de lei. Practic,…

- ”As vrea sa va multumesc pentru ceea ce am invatat astazi aici, pentru conditiile de lucru pe care le oferiti si nu in ultimul rand, as dori sa va multumesc pentru vorbele frumoase spuse despre Romania. Cu adevarat in timpul comunismului, cand vorbeai de Coca Cola te gandeai imediat la un sentiment…

