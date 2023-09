Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu spune ca nu este de acord cu testarea in masa a elevilor pentru consumul de droguri: „O isterie naționala in care sa luam copiii cu arcanul, mi se pare o abordare deplasata”.Citește și: BREAKING - Klaus Iohannis: in viitorul CSAT vom discuta despre consumul de droguri in…

- „Este o isterie naționala in care sa luam copiii cu arcanul, mi se pare o abordare deplasata. Se vor lua masuri drastice. (…) Nu cred in testari in masa. Este ceva care depașește… Dar am zis ca venim cu modificari legislative, astfel incat daca un parinte dorește testarea copilului sau, acest lucru…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, exclude ipoteza testarii de masa in randul elevilor pentru depistarea acelora care consuma substante stupefiante, sustinand ca, in opinia reprezentantilor ministerului, „acest lucru iese din discutie”. Conform ministrului, testarea trebuie facuta numai cu acordul…

- Elevii din Capitala ar putea fi testați cu aparatele Drug Test la școala, de medici sau de experți antidrog. Aceasta este una dintre propunerile autoritaților din București, alaturi de obligativitatea efectuarii unor analize de sange anuale, inainte de inceperea anului școlar, dar și de introducerea…

- „Haideti sa vedem toate solutiile de la specialisti! Cred ca ar trebui sa cream un cadru legal unde parintii sa poata solicita autoritatilor, medicilor de familie, o eventuala testare a minorului si statul sa acopere aceste cheltuieli. Eu cred ca ar fi o abordare corecta. Daca eu, parinte, sunt ingrijorat,…

- Un prim pas in lupta antidrog la nivel liceal e realizarea unui chestionar. Abia apoi, in funcție de informații, se vor putea lua decizii precum testarea elevilor in licee sau prezentarea unei adeverințe la inceput de an școlar de catre fiecare elev, din care sa reiasa ca a facut

- Catalin Predoiu – ministrul de Interne a anunțat, in data de 28 august, ca ia in calcul posibilitatea testarii antidrog a elevilor in școli, de catre personalul medical calificat care deservesc unitațile de invatamant, in cazul in care elevii manifesta un comportament caracteristic consumului de droguri.…

- Premierul desemnat, Marcel Ciolacu, a anunțat imediat dupa votul privind acordarea increderii Parlamentului, ca atat legea pentru eliminarea pensiilor speciale, cat și cea pentru eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor, vor trece de Camera pana la finalul sesiunii parlamentare.