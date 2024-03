Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a spus ca in lunile ianuarie și februarie s-au facut multe plați in domeniul apararii. Premierul a raspuns astfel atunci cand a fost intrebat despre alocarea din PIB pentru aparare. Potrivit unor informații, Romania nu a respectat

- Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, a comentat raportul NATO privind cheltuielile privind armata. „S-au facut foarte multe plați. Am avut un deficit de 1,7%. Nu au fost cheltuieli mari. Marea majoritate a acestui deficit a fost pentru aparare. Deci in mare parte ne-am asumat toate lucrurile”, a comentat…

- Grupul controlat de stat doreste sa valorifice cheltuielile sporite pentru aparare dupa invazia rusa in Ucraina de acum doi ani si sa accelereze consolidarea transfrontaliera in Europa. ”Scenariul geopolitic mondial solicita o noua paradigma de securitate globala, in care ne propunem sa jucam un rol…

- Bugetul militar al Italiei urmeaza sa fie redus din nou in acest an, indepartand si mai mult tara de tinta NATO de 2% din PIB chiar si la orizontul lui 2028, a indicat miercuri ministrul apararii, Guido Crosetto, in parlamentul de la Roma, transmite Reuters, conform Agerpres. Cheltuielile de aparare…

- 18 din cei 31 membri ai Alianței Atlantice vor atinge anul acesta obiectivul de 2% din PIB pentru cheltuieli militare, a anunțat miercuri, la Bruxelles, Jens Stoltenberg, Secretarul general al Alianței, la doar cateva zile dupa ce Donald Trump i-a atacat pe „raii platnici” din Europa. „Este o noua cifra…

- Pentru prima data in ultimele trei decenii, Germania a notificat NATO in legatura cu cheltuieli planificate pentru aparare de cel putin 2% din Produsul sau Intern Brut (PIB), informeaza dpa, preluat de Agerpres.

- Executia bugetului general consolidat pe anul 2023 s-a incheiat cu un deficit de 89,90 miliarde de lei, respectiv 5,68% din PIB, in scadere de la 5,76% cat a reprezentat soldul negativ al anului 2022, potrivit datelor afisate marti de Ministerul Finantelor, informeaza AGERPRES . Veniturile totale au…

- Acum, sistemul se confrunta nu doar cu cheltuieli astronomice cu pensiile, dar și cu un deficit uriaș de personal. Iar fenomenomenul va continua pentru urmatorii cinci ani, spun specialiștii.VAL DE PENSIONARI IN RANDUL SPECIALILORMAI: 2.500 de pensionari in luna decembrie (10.000 de pensionari in 2023)magistrați:…