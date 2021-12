Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, considera ca este „perfect corect” ca noul ministru al Finantelor Publice sa faca un audit privind activitatea predecesorilor sai la minister, Ciolacu afirmand ca actualul detinator al portofoliului, Adrian Caciu, nu a spus „niciun moment” ca ar vrea sa il „bage la puscarie”…

- Ministrul PSD al Finanțelor, Adrian Caciu, a anunțat ca a demarat mai multe acțiuni de audit in instituție, realizate de echipele interne de audit. El fusese intrebat la RTV cum lucreaza cu echipa din minister dupa ce Florin Cițu a incercat sa reorganizeze direcția juridica. ”Am dat drumul unor audituri,…

- Intrebat pe ce s-au cheltuit banii imprumutati de guvernele Orban si Citu, actualul ministru al Finantelor, Adrian Caciu, a declarat, marti seara, ca aparent sau dus pe finantarea cheltuielilor legate de pandemie. ”Pentru mine nu este un secret, aparent s-au dus pe tot ce inseamna finantarea cheltuielilor…

- Presedintele PNL Florin Cîtu a cerut vineri, o întâlnirea a Coaliției înainte ca rectificarea bugetara sa fie adoptata de catre Guvern, au declarat surse politice pentru HotNews.ro. Ședința liderilor de Coaliție va avea loc la ora 12.00. Potrivit surselor citate, Cîțu ar…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca așteapta ca PNL sa ia o decizie daca vor sau nu sa mearga prin rotație pentru funcția de premier. Liderul PSD nu susține varianta Florin Cițu - premier. „Eu cred ca deja suntem intarziați. Ar trebui sa propunem un premier cat mai repede. Acum in…

- Marcel Ciolacu a declarat dupa negocierile cu Florin Cițu ca viitorul premier ar putea fi ales prin rotație. „Urmeaza sa mergem la președintele Romaniei cu doua variante de premier. Prima varianta este prin rotație, președinții celor doua partide, vom vedea varianta agreata de Președinte…Eu mi-aș dori…

- Incaierare politica pe certificatul verde obligatoriu. Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, critica dorința Guvernului de a reglementa, prin lege, obligatia unor categorii profesionale, printre care personalul sanitar, de a se testa periodic, din fonduri proprii, pentru depistarea infectiei cu SARS-CoV-2…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a sustinut ca „voturile PSD-ului nu sunt nici de vanzare si nici nu o sa se incline in fata unui santaj, indiferent in fata carei personalitati politice sau ce functie politica trecatoare are cineva in statul roman”. El a explicat ca PSD a asteptat decizia CCR pentru…