Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu a lansat un atac dur, in Parlament, la adresa actualei guvernari pe care o acuza ca are un buget fara perspectiva. El a lansat si un apel pentru a se face plata salariilor restante ale minerilor care au anuntat ca vor intra in greva foamei. "Ați vorbit vreo 10 minute cred…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, i-a transmis, marti, un mesaj presedintelui Klaus Iohannis in care spune ca tacerea il face complice la ceea ce el numeste ”mafia PNL-USR din Guvern”. ”478 de milioane de euro – fonduri europene nerambursabile destinate sprijinirii firmelor romanesti au ajuns pe mana samsarilor…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a prezentat miercuri, la lansarea bugetului alternativ propus de social-democrați, obiectivele principale ale proiectului construit de formațiunea sa: Citește și: Elena Udrea: Și daca o omoram pe Kovesi, tot aveam șanse ca DNA sa ceara o pedeapsa mai mica „Am…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, ii solicita președintelui Klaus Iohannis sa ceara „imperativ” ca Guvernul sa nu vanda pe nimic companiile romanești: „Sa nu fie partaș la acest furt”. „Iohannis trebuie sa faca un singur lucru la șueta anticonstituționala cu miniștrii de la Cotroceni: sa ceara imperativ…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a reactionat, dupa demisia lui Ludovic Orban. „Este o iresponsabilitate ce a facut Ludovic Orban astazi. Functia de prim-ministru nu se paraseste cum vrei. Nu inteleg, au castigat sau au pierdut? Si-a dat demisia ca a pierdut, dar va faceun guvern ca a castigat. Marcel Ciolacu…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat, duminica seara, la Digi24, ca il va contacta pe liderul AUR George Simion sa aiba o discuție despre o potențiala colaborare, in cazul in care partidul AUR va face pragul si va intra in Parlament. Social-democratul a spus ca pana acum nu a discutat cu…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a refuzat sa dea declarații privind posibile alianțe pentru guvernare. Ciolacu a declarat ca "Așteptam rezultatele oficiale sa vedem cine intra și cine nu intra in Parlament și ce scor are fiecare partid și dupa vom vorbi de majoritați."

- Ce nu face frica de vot din politicieni! Dupa ce și-au atras numeroase critici pentru inchiderea piețelor acoperite, guvernanții o dau acum la intors, cand s-a apropiat ziua votului. Astfel, Klaus Iohannis a anunțat miercuri ca piețele vor fi redeschise de la sfarșitul saptamanii, invocand scaderea…