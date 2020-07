Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, s-a declarat miercuri convins ca social-democratii vor avea, in perspectiva alegerilor locale, o alianta de stanga, cu accente liberale, pe tot cuprinsul municipiului Bucuresti. "Am avut discutii si ieri cu Victor Ponta, am avut discutii si cu domnul Calin…

- Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, i-a reproșat miercuri primarului Sectorului 3, Robert Negoița, acuzațiile pe care le-a adus partidului dupa numirea lui Niculae Badalau in conducerea Curții de Conturi. „In PSD-ul post Dragnea aerul a ramas aproape la fel de irespirabil”, a spus edilul, intr-o…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri, intr-o conferința de presa alaturi de primarul Sectorului 4 Daniel Baluța, la inaugurarea complexului agro-alimentar Progresul din Capitala, ca este „ferm convins” ca PSD și Pro Romania vor susține candidați un„Am avut discutii…

- Gabriela Firea a facut aceasta declarație in contextul alianțelor electorale pe care PSD dorește sa le realizeze inainte de alegerile locale și parlamentare cu Pro Romania și ALDE. Discuțiile cu formațiunile conduse de Victor Ponta și Calin Popescu Tariceanu au ajuns intr-un impas, spune Firea, care…

- Anunțul șefului PSD Marcel Ciolacu privind susținerea senatorului Niculae Badalau la vicepreședinția Curții de Conturi a starnit o serie de reacții negative. Badalau, favorit pentru un post de vicepreședinte al Curții de Conturi, a declarat marți ca se considera potrivit pentru postul respectiv.…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat dupa ședința Comitetului Executiv Național al PSD ca il susține, in calitate de parlamentar, pe Niculae Badalau pentru funcția de vicepreședinte al Curții de Conturi.”Din punctul meu de vedere, il voi susține pe domnul Badalau ca și parlamentar.…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat, luni seara, ca are discutii cu liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, si cu cel al Pro Romania, Victor Ponta, pentru incheierea unei aliante intre cele trei partide la alegerile locale.

