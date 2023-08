Stiri pe aceeasi tema

- Ciolacu: Cei care joaca Solitaire la serviciu, sa plece. Premierul anunta reforma sistemului bugetar Premierul Marcel Ciolacu anunta un pachet de 50 de masuri care vor duce la reforma sistemului bugetar. Este timpul pentru cei care muncesc sa primeasca salarizarea corespunzatoare, cei care joaca Solitaire…

- Premierul Marcel Ciolacu a fost prezent, astazi, la prima runda de consultari intre reprezentanți ai Ministerului Muncii, in frunte cu ministrul Simona Bucura-Oprescu, și organizații neguvernamentale reprezentative din domeniul serviciilor sociale și apararii drepturilor omului, pentru elaborarea unui…

- Ministrul Muncii Simona Bucura-Oprescu a avut, joi, discutii cu cu Celine Gauer, director general al SG Recover din cadrul Comisiei Europene si cu echipa tehnica din cadrul DG ECFIN si SG Recover, despre reformele asumate de catre Romania in acord cu prevederile din PNRR, respectiv reforma sistemului…

