Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul George Simion, copresedinte AUR, l-a intrebat joi, de la tribuna Parlamentului, pe presedintelui de sedinta, Marcel Ciolacu, unde „unde se ascunde” Florin Citu, care lipsea din sala. „Poate ii este frica, este jenat”, a spus Simion, precizand ca va vota impotriva guvernului Ciuca.

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, a spus in discursul sau susținut, joi, in Parlamentul Romaniei unde se voteaza Guvernul Ciuca faptul ca nu „va minți niciodata ca am invins pandemia”, facand referire o critica subtila atat la adresa premierului interimar Florin Cițu, cat și la adresa lui Klaus Iohannis.…

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca a susținut, joi, în plen ul Parlamentului, la votul de învestire a Guvernului PNL-PSD, UDMR, ca aceia care au criticat noua alianța PNL-PSD au fost mai preocupați sa vada motivele care despart aceste partide, decât cele care le unesc."Am vazut…

- PSD nu voteaza programul guvernului minoritar, format din PNL și UDMR, a anunțat președintele PSD, Marcel Ciolacu. Programul guvernului, elaborat de premierul desemnat, Nicolae Ciuca, va fi supus la vot in plenul Parlamentului. The post PSD nu voteaza programul guvernului minoritar. Care este principala…

- Continua criza de pe scena politica! Florin Citu isi joaca ultima carte si incearca sa ingreuneze negocierile pentru formarea unui guvern in jurul premierului desemnat. Daca USR e dispus la compromisuri ca sa refaca alianta, PSD pune conditii dure, de neacceptat pentru PNL, ca sa sustina un executiv…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a reafirmat miercuri, cu puțin timp înainte ca Parlamentul sa se reuneasca în ședința comuna pentru a decide asupra Cabinetului Cioloș, ca social-democrații nu vor vota acest guvern. ”Decizia e clara, nu vom vota acest guvern”, a spus liderul…

- Proaspat ales în fruntea PNL, Florin Cîțu are zilele numarate la șefia Guvernului, dupa ce PSD a depus la începutul saptamânii moțiune de cenzura. Cu o Coaliție rupta (dupa plecarea USR-PLUS din Executiv), doar cu UDMR și Minoritațile drept aliați în Parlament, Cîțu…

- Dezbaterea demersului inițiat de USR Plus și AUR a fost blocat de mai multe ori in Parlament și au fost depașite cu mult ambleme termene prevazute de regulamentul camerelor. prezentarea moțiunii in plen la cel mult 5 zile de la depunere și votare in cel mult 3 zile dupa prezentarea in plen.Pe de alta…