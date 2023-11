”Astazi vom adopta memorandumul avand ca tema investitiile publice prioritare pentru anul viitor, document care va sta la baza elaborarii bugetului pe 2024”, a spus premierul in sedinta. El a precizat ca tot astazi va fi prima sedinta de coalitie, impreuna cu ministrul Finantelor, cu tema bugetului pe anul 2024. ”Imi doresc sa sustinem ritmul din acest an in ceea ce priveste numarul de proiecte si chiar sa-l depasim. Avem exemple de buna practica in mai multe ministere cu adevarat, in principal Ministerul Transporturilor. Vreau sa construim acest buget pe proiecte”, a mentionat Marcel Ciolacu.