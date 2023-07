Ciolacu anunță primele măsuri în scandalul azilele groazei: „Nu am nicio milă” Marcel Ciolacu a declarat, dupa intalnirea de la Guvern cu miniștrii „responsabili” de scandalul „azilele groazei” din Voluntari, ca nu are nicio mila pentru „tacalosii” care au facut astfel de lucruri. Premierul a mai spus ca a solicitat mininistrului Justitiei solutionarea prioritara a acestor cauze. De asemenea, incepand de luni, ministrul Muncii va incepe discutiile cu reprezentantii cultelor pentru ca acestea sa se implice in sprijinirea si ajutarea acestor persoane vulnerabile. „Nu am nicio mila pentru ticalosii care au creat aceste azile ale groazei, iar faptul ca asa ceva a fost posibil… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a organizat duminica o ședința cu mai mulți membri ai Guvernului. El a dezvaluit ca inainte de intalnire a vizitat un centru pentru batrani din capitala. Dupa vizita, premierul parea vizibil marcat de ceea ce a vazut și auzit, iar apoi a avut un discurs de o duritate fara precedent.…

- Premierul Marcel Ciolacu a avut duminica, 9 iulie, o intalnire de aproape o ora cu mai multi ministri si sefi de institutii, in urma cazului batranilor torturati in azilele din Voluntari și a precizat ca saptamana viitoare varstnicii vor fi mutați in centre de specialitate pentru a beneficia de ingrijirile…

- Premierul Marcel Ciolacu a avut un discurs extrem de dur in cazul ”azilelor groazei” și a spus ca toți cei implicați vor plati extrem de rapid. Ciolacu i-a numit ”ticaloși dezumanizați” și a spus ca nu și-a putut imagina vreodata ca așa ceva este posibil in Romania. „Nu am nicio mila pentru ticalosii…

- Salut colaborarea activa intre premierul Marcel Ciolacu și ministrul Transporturilor și Infrastructurii din Romania. Este o dovada clara ca guvernarea PSD este o guvernare responsabila, orientata catre rezultate concrete și o echipa a oamenilor care se concentreaza pe fapte concrete, ce vor aduce progres,…

- Marcel Ciolacu susține ca Executivul ii va ajuta pe cei care sunt afectați de inundațiile din Romania. Premierul a precizat ca cea mai afectata localitate este in Dolj, unde zeci de persoane sunt izolate sau au fost evacuate preventiv.

- Premierul desemnat, Marcel Ciolacu (PSD), le-a transmis joi partidelor de opoziție, in plenul reunit al Parlamentului, la dezbaterea inaintea votului de investitura a noului Guvern, ca vrea sa aiba cu acestea o „colaborare instituționala”.„Acum 7-8 luni eu si colegii mei eram in opozitie. Stiti la…

- Premierul desemnat, Marcel Ciolacu, a declarat ca vineri, alaturi de presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, va avea o intalnire la Guvern cu ministrul Finantelor si ministrul responsabil cu banii europeni, pentru a discuta despre situatia situatia fondurilor bugetare si europene avute la dispozitie,…

- Ciolacu a anunțat țintele noului guvern: Lupta cu PRETURILE si SPECULA, salariu minim 500 de euro, fara pensii speciale Premierul desemnat, Marcel Ciolacu, a declarat marti ca prima lupta a noului guvern va fi cu preturile si cu specula si ca Romania va trebui sa aiba o crestere economica de peste 3%,…