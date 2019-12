Ciolacu: Anticipatele - o temă falsă Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, considera ca organizarea unor alegeri parlamentare anticipate reprezinta "o tema falsa".



"Anticipate sunt atunci cand exista o criza (...). Avem un guvern, avem un presedinte ales, avem un Parlament, anul viitor urmeaza alegeri. Deci, care este logica anticipatelor? Anticipate se fac cand nu se poate crea o majoritate care sa dea un guvern. (...) Unde este criza in Romania? Nu faci anticipate pentru ca intr-un anumit moment, un anumit partid sta mai bine in anumite sondaje si atunci toata logica democratica se ghideaza dupa sondajele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, marti, ca PSD a reusit "performanta" de a pierde doua randuri de alegeri, dupa trei ani de guvernare, apreciind ca acesta "va fi chiar un caz care se va preda" studentilor de la Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative (SNSPA).…

- Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, sustine ca alegerile anticipate se fac atunci cand este o criza, iar in prezent in Romania exista guvern, presedinte, Parlament. "Anticipate se fac cand nu se poate crea o majoritate care sa dea un guvern. Unde este criza in Romania? Nu poti sa faci anticipate…

- Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, a declarat duminica seara la Antena 3 ca in Romania nu-și au rostul alegerile anticipate pentru ca nu este o criza politica și i-a taxat pe liberali ca sunt dispuși sa sacrifice stabilitatea politica a țarii pentru un interes de moment care reiese din sondajele…

- ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Europarlamentarul Rareș Bogdan a votat la Roma, la secția amenajata la „Accademia di Romania”. Alaturi de el, au venit la vot secretarul general al PNL Robert Sighiartau...

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat, duminica seara, ca este increzator in sansele Guvernului Orban de a trece in Parlament deoarece criza politica din Romania nu trebuie prelungita. "Eu cred ca are mai multe sanse sa treaca decat nu pentru ca banuiesc ca si la ceilalti lideri politici…

- Criza politica din Romania risca sa blocheze și calendarul de instalare a noii Comisii Europene. Președintele desemnat Ursula von der Leyen ne cere sa grabim procesul de desemnare a comisarului roman, iar președintele Klaus Iohannis anunța ca se va implica personal la intoarcerea

- Presedintele PLUS, europarlamentarul Dacian Ciolos, considera ca dupa caderea Guvernului Dancila in cateva luni se pot organiza alegeri anticipate, potivit Agerpres. "Suntem intr-un moment cheie in aceste zile, cand Guvernul PSD, care epuizeaza Romania literalmente de trei ani de zile, a cazut. (...)…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri ca prima optiune a Uniunii Democrate Maghiare din Romania este formarea unui guvern in jurul unui premier al formatiunii, o a doua fiind un premier independent. ‘Prima optiune este un premier din UDMR, nu am facut o nominalizare. (…) A doua optiune…