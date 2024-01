Potrivit Guvernului, ”membrii Executivului au prezentat modul in care prioritizeaza aceste proiecte legislative, astfel incat in urmatoarele sedinte de Guvern sa fie adoptate primele hotarari de guvern si ordine de ministru cuprinzand masurile concrete agreate in sprijinul fermierilor si al transportatorilor”. ”De asemenea, s-a discutat despre situatia verificarii in teren a problemelor semnalate de cei care protesteaza. Astfel, din primele date primite s-a reconfirmat faptul ca, din octombrie 2023 pana in prezent, nu au intrat cereale ucrainene pe piata interna din Romania, fiind vorba doar despre…