Stiri pe aceeasi tema

- Testul pentru coronavirus al liderului PSD, Marcel Ciolacu, este negativ, au declarat, miercuri seara, surse din cadrul partidului pentru News.ro. Aceleasi surse au precizat ca si Sorin Grindeanu si Paul Stanescu au primit rezultatele testelor, fiind negativi.

- Testele COVID-19 pe care le-au facut liderii PSD Marcel Ciolacu si Paul Stanescu sunt negative. Potrivit unor surse social-democrate, presedintele PSD, Marcel Ciolacu, si secretarul general al partidului, Paul Stanescu, au primit miercuri seara rezultatele testelor, iar acestea sunt negative.…

- Președintele american Donald Trump a revenit in campania electorala, dupa ce medicul sau a anuntat ca testele COVID au iesit negative si nu mai este contagios. Cele mai recente sondaje arata ca Donald Trump se afla in spatele contracandidatului Joe Biden. La mai putin de doua saptamani de la confirmarea…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, secretarul general Paul Stanescu și președintele Consiliului Național, Vasile Dincu, nu au coronavirus, spun surse social-democrate. Prim-vicepresedintele PSD, Sorin Grindeanu, s-a testat și el pentru COVID-19, dar rezultatul nu a venit inca.Ciolacu, Stanescu…

- La trei zile de la meciul cu Genoa, unde au fost depistate 14 cazuri pozitive cu coronavirus, jucatorii echipei Napoli s-au testat si testele au fost negative, potrivit news.ro.Napoli a anuntat ca jucatorii au fost testati marti si rezultatele au fost negative, iar joi vor fi supusi unor noi…

- "Am vorbit de mai multe ori astazi cu presedintele partidului (Marcel Ciolacu - n.r.). E in regula, doar ca respecta procedura si sta in izolare. M-am testat si eu in urma cu putin timp, o sa intru si eu in aceeasi procedura, desi nu am avut contact direct cu cel cu care a avut Marcel Ciolacu", a…

- Prim-vicepresedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri ca s-a testat pentru COVID-19, desi nu a avut contact cu liderii organizatiei de la Salaj. "Am vorbit de mai multe ori astazi cu presedintele partidului (Marcel Ciolacu - n.r.). E in regula, doar ca respecta procedura si sta in izolare.…

- Sorin Grindeanu, fost premier și actual președinte al ANCOM, afirma ca renunța la mandatul de la conducerea ANCOM pentru a reveni in politica, alaturi de Marcel Ciolacu. Grindeanu afirma ca vrea ca PSD sa poarte din nou „ștampila” de partid care știe sa guverneze.„Colegii, echipa pe care o…