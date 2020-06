Stiri pe aceeasi tema

- Liderul interimar PSD Marcel Ciolacu a declarat vineri la DcNews ca are discutii cu ALDE si Pro Romania pentru o alianta la locale dar si mai departe, pentru alegerile parlamentare.„Eu cred ca este o necesitate o alianta de stanga. Stanga trebuie sa se reunesca si are nevoie si de accente…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca el personal sustine încheierea unei aliante cu partidele lui Victor Ponta si Calin Popescu Tariceanu, însa o decizie în acest sens trebuie luata de catre partid.Întrebat într-un interviu la Antena 3 daca…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, duminica seara, ca a discutat cu liderul Pro Romania, Victor Ponta, precum si cu cel al ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, ca Parlamentul sa nu intre in vacanta, urmand sa lucreze in sesiuni extraordinare atat in iulie, cat si in august. Mai mult, dupa starea…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, duminica seara, ca a discutat cu liderul Pro Romania, Victor Ponta, precum si cu cel al ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, ca Parlamentul sa nu intre in vacanta, urmand sa lucreze in sesiuni extraordinare atat in iulie, cat si in august, potrivit Agerpres.

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, duminica seara, ca a discutat cu liderul Pro Romania, Victor Ponta, precum si cu cel al ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, ca Parlamentul sa nu intre in vacanta, urmand sa lucreze in sesiuni extraordinare atat in iulie, cat si in august. El a precizat, de asemenea,…

- Prim-ministrul Orban a declarat ca specialiștii au estimat ca primul val al epidemiei de coronavirus se va incheia undeva in jurul datel de 1 iulie, iar cel de-al doilea ar putea izbucni dupa octombrie. In acest interval, a afirmat el, ar putea fi organizate alegerile locale. „Daca primul val se va…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, anunta ca, impreuna cu liderii PSD, UDMR si PRO Romania, a depus la Parlament proiectul de lege privind prelungirea mandatelor autoritatilor administratiei publice locale, pentru a fi dezbatut in procedura de urgenta. "Astazi, alaturi de presedintele PSD,…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, Calin Popescu-Tariceanu, președintele ALDE și președintele Pro Romania, Victor Ponta, au semnat un proiect de lege pentru acordarea unor facilitați pentru contribuabili. „Concret, este vorba despre un proiect de lege care prevede ca, la cerere, contribuabilii pot beneficia,…