- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni seara, la Antena 3, ca oamenii „nu mai au incredere” in campania de vaccinare și susține ca Guvernul condus de Florin Cițu a facut doar videoclipuri cu oameni politici din PNL. In acest context, „este pentru prima oara, dupa 30 de ani, cand o motiune…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat luni, la Antena 3, ca Guvernul a eșuat in campania de vaccinare și a ironizat videoclipurile in care membrii Executivului indeamna la vaccinare. „Stiti cati s-au vaccinat azi? A zis Iohannis ca vaccinam 100.000 pe zi. Oamenii nu mai au incredere. Daca…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca este exclus ca social-democratii sa guverneze alaturi de PNL, in cazul in care se rupe actuala coalitie, potrivit Agerpres. Reactia acestuia vine in contextul unei declaratii a lui Vasile Dincu, presedintele CN al PSD, care a afirmat ca nu exclude o guvernare…

- Marcel Ciolacu pune eșecul campaniei de vaccinare pe seama guvernului condus de Florin Cițu și a președintelui Klaus Iohannis. Dupa ratarea primei ținte, de 5 milioane de persoane vaccinate pana la 1 iunie, sunt șanse extrem de mici ca ținta de la inceputul toamnei, de peste 10 milioane de oameni…

- ​Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca PSD va înainta motiunea de cenzura la adresa Guvernului dupa ce Planul National de Redresare si Rezilienta va fi depus la Comisia Europeana. Ciolacu mentioneaza ca nu doreste ca prin motiunea de cenzura PSD sa "faca jocurile" din interiorul…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a declarat duminica seara, la Antena 3, ca in convorbirea telefonica avuta recent cu premierul Florin Citu au stabilit ca astazi, 17 mai, vor decide data si locul in care va avea loc intalnirea pe tema Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Ciolacu a precizat…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, cere guvernanților sa renunțe la ultimele restricții impuse, intre care inchiderea magazinelor la ora 18.00, și sa testeze mai mult, pentru a se putea reveni la viața normala. Ciolacu scrie, miercuri, pe Facebook, faptul ca noile restricții nu au nicio logica și cere…

- Marcel Ciolacu: „ Retrageți masurile aberante, testați pentru normalitate! Renunțați la restricțiile fara logica, precum inchiderea magazinelor la ora 18.00! Aceasta este condiția obligatorie pentru orice dialog cu Guvernul despre preluarea controlului pandemiei. Fiindca noi avem soluții eficiente,…