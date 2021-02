Stiri pe aceeasi tema

- La inceputul acestui an, au fost aprobate de Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) vaccinuri care și-au dovedit eficiența și siguranța impotriva COVID-19, iar campania de vaccinare a inceput cu succes și in Romania. In continuare este important de urmarit cat de protejata este populația vaccinata din…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 1.701 vaccinuri. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 1.130 de vaccinuri, din care 1.071 doze de rapel. De asemenea, in cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19, in județ s-au administrat 571 vaccinuri.…

- Klaus Iohannis a declarat in cadrul unei videoconferințe ca revenirea economiei din Romania va depinde extrem de mult de succesul și evoluția campaniei de vaccinare anti-Covid-19. Președintele a facut apel catre intreaga populație sa fie mai unita ca niciodata.

- Peste 233.000 de romani s-au vaccinat pana acum impotriva COVID-19, de la inceputul campaniei nationale de vaccinare, iar pana acum s-au inregistrat doar putin peste 800 de reactii adverse comune si minore. Medicul Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare anti-COVID-19 a precizat…

- In ultimele 24 de ore in Romania s-au vaccinat 18.000 de cadre medicale. Este cel mai mare numar de persoane vaccinate intr-o singura zi de la debutul campaniei de imunizare. Din 27 decembrie 2020, de la debutul campaniei de vaccinare in Romania, au fost imunizate impotriva Covid-19 76.000 de persoane.…

- Vaccinul Moderna, impotriva COVID, va fi in Romania pana pe 15 ianuarie. Vaccinul impotriva COVID-19, produs de Moderna, este asteptat sa ajunga in țara noastra pana la jumatatea acestei luni, a anuntat coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID-19 in Romania, medicul Valeriu Gheorghița, la Antena…

- Primul oficial din Romania care s-a imunizat impotriva Covid-19 este Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare. Valeriu Gheorghița a fost vaccinat la centrul amenajat in policlinica Spitalului Militar Central din București. Timp de 15 minute de la vaccinare, Valeriu Gheorghița…

- O persoana vaccinata impotriva coronavirusului incepe sa dezvolte imunitate dupa aproximativ 14 zile de la momentul injectarii primei doze, insa beneficiile maxime se obțin la 7 zile dupa administrarea celei de-a doua doze, a spus dr. Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare din Romania.…