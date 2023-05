Membri ai Forței Internaționale de Securitate (KFOR) conduse de NATO au atacat luni sarbii care protestau in fața cladirii administrative din municipalitatea Zvecan, in provincia autonoma Kosovo-Metohija, noteaza ziarul Vecernje Novosti. Pe de alta parte, autoritațile din Kosovo acuza organizațiile sarbești ca au atacat forțele KFOR, poliția și jurnaliștii. Potrivit ziarului, sarbii protestau pașnic in fața cladirii administrative, care a fost ocupata de Poliția Speciala din Pristina la 26 mai. KFOR a sosit luni in municipalitate. Publicația subliniaza ca ofițerii NATO le-au cerut oamenilor sa…