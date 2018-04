Protestatarii au vrut sa mearga la Parlament, dupa ce au marsaluit in centrul orasului, la apelul liderului opozitiei, Nikol Pashinyan, si au blocat strazile principale, a declarat un jurnalist AFP.



Impiedicati sa avanseze de gardurile de sarma ghimpata instalate in apropierea Parlamentului de catre politie, protestatarii au incercat sa forteze trecerea iar politia a folosit grenade asurzitoare, potrivit Agerpres.



In total, 46 de persoane, printre care si Nikol Pashinyan si sase politisti, au solicitat asistenta medicala pentru ranile provocate de sarma ghimpata si de fragmentele…