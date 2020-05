Ciocniri între legislatori în Parlamentul din Hong Kong Parlamentul din Hong Kong a fost luni scena unor ciocniri intre legislatori pro-democratie si proguvernamentali in legatura cu conducerea unei comisii care ar urma sa examineze, intre altele, o controversata lege privind imnul national chinez, relateaza Reuters. Haosul s-a instalat in sala de sedinte dupa ce mai multi deputati au sarit asupra garzilor de securitate din jurul deputatului proguvernamental Chan Kin-Por, care se instalase in fotoliul de presedinte al lucrarilor, in pofida obiectiilor opozitiei. Garzile au scos din sala cativa deputati, dintre care unii se zbateau si strigau. Alti… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

