”Ciocarlia” cantecului popular romanesc implinește maine 84 de ani. Maria Ciobanu și-a vazut implinita o dorința arzatoare, aceea de a-și serba ziua de naștere in Romania, țara sa draga, al carei folclor l-a slujit șapte de decenii. Artista, care locuiește de cand și-a incheiat prodigioasa sa cariera muzicala in California, Statele Unite ale Americii, a revenit in Romania unde, mai presus de cadouri, vrea sa-și imbrațișeze din nou prietenii. Va fi aniversata in familie, dar și public, la Mamaia (Restaurant Dorna, 8 septembrie) unde vor canta la petrecerea aniversara, Doinița și Ionuț Dolanescu,…