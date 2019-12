Stiri pe aceeasi tema

- Doi copii de 4 și 7 ani și parinții lor, din satul Viile Tecii, au scapat cu viața dintr-un incendiu, datorita intervenției prompte a doi polițiști. Agenții de poliție Virginia Creța și Valeriu Leanca, din cadrul Secției 1 Poliției Rurala Bistrița, aflați in noaptea respectiva in patrulare, au observat,…

- Deși are o varsta frageda, un copil din comuna Matei are probleme cu legea. Acesta a furat dintr-o locuința din localitatea de domiciliu peste 1.600 de lei. Chiar daca baiatul nu raspunde penal, oamenii legii pot lua masuri in vederea reeducarii acestuia. Poliția a fost sesizata, joi, de catre o femeie…

- Un minor din localitatea Budești este anchetat de polițiști, dupa ce la jumatatea lunii octombrie a furat din locuința unei batrane 2.000 de lei. prejudiciul, spun polițiștii, a fost recuperat. Este vorba despre un adolescent in varsta de 14 ani din Budești, care acum este cercetat pentru furt calificat.…

- Un autotren care transporta lemne, s-a rasturnat in localitatea Teaca din județul Bistrița-Nasaud. Șoferul a ramas incarcerat, insa a fost extras de ceilalți participanți la trafic, pana sa ajunga echipejele medicale la locul accidentului. Un TIR s-a rasturnat in localitatea Teaca. La locul accidentului…

- Șapte persoane au fost implicate intr-un accident rutier produs in localitatea Șieuț. Cinci dintre acestea, dintre care doi sunt copii, au ajuns la spital. Un accident rutier a avut loc, vineri dupa-amiaza, in localitatea Sieuț, implicate fiind doua autoturisme in care se aflau șapte persoane. La locul…

- Un incediu a avut loc, miercuri seara, in localitatea Cepari, din cauza unei butelii care a explodat intr-o locuința. Din fericire nu s-au inregistrat victime. Pompierii bistrițeni au fost in alerta dupa ce au fost anunțați prin numarul unic pentru situații de urgența 112 ca intr-o incapere a unei case…

- Un accident rutier a avut loc, miercuri dupa-amiaza, in localitatea Chiuza, unde un autoturism a ajuns intr-un șanț de pe marginea carosabilului. Cinci persoane sunt implicate in accident, in acest moment acestea fiind evaluate de echipajele medicale. La fața locului au fost trimise un echipaj de prim-ajutor,…

- Un barbat din Nușeni a fost cautat duminica de zeci de polițiști și voluntari, dupa ce, sambata, a disparut de la domiciliu. El a fost gasit pe o pașune, in apropierea unei paduri. Zeci de polițiști și voluntari au efectuat cautari pentru gasirea unui barbat disparut sambata de la domiciliu. Polițiștii…