- Chimonouri pe care au fost imprimate buline, tipare cubiste sau personaje animate cu ochi supradimensionati sunt expuse la Metropolitan Museum of Art (The Met) din New York in cadrul unei expozitii care arata felul in care Orientul si Occidentul s-au influentat reciproc pentru a transforma acest…

- Andreea Novac anunța o schimbare de data și format pentru prezentarea sa din cadrul Rezidenței (burn)OUT de la GreenHouse, Iași: evenimentul programat anterior ca avand loc sambata, 28 mai 2022, la ora 18:00, la GreenHouse, cu intrare libera, va avea loc de fapt cu o zi mai devreme, vineri, 27 mai,…

- Lansarea unui volum de exceptie, Risipitorul de talent. Ilie Cristoloveanu, pictor si filolog in Romania si SUA, de Mona Momescu si Eduard Andrei Recentul volum semnat de Mona Momescu si Eduard Andrei este o incursiune fermecatoare si necesara, care recupereaza, prin figura lui Ilie Cristoloveanu pictor,…

- Mi-am permis sa aștept sa vad reacțiile Bucureștiului la ce s-a intamplat la Targul de Turism de la New York. S-a demonstrat ca distanța fizica dintre Statele Unite ale Americii și Romania nu poate fi acoperita de performanțele tehnologice in comunicare. Adevarat, Targul de Turism de acolo a fost un…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a comentat scandalul legat de participarea Romaniei la Targul de Turism din New York, unde standul țarii noastre a fost foarte modest, cu poze A4 agațate de o perdea neagra, o masa și cateva scaune: „Asemenea lucruri jenante nu trebuie sa se mai intample”, anunța…

- Fiul celebrului romancier Paul Auster a fost acuzat de omor prin imprudenta dupa decesul fiicei sale in varsta de 10 luni in urma unei intoxicatii cu droguri, a anuntat, duminica, politia din New York, informeaza AFP.

- Frank R. James, in varsta de 62 de ani, a fost retinut in Manhattan, a declarat , declara un oficial din cadrul fortelor de ordine Associated Press, potrivit news.ro.Alte detalii cu privire la arestare nu erau disponibille imediat.Autoritatile din New York au anuntat miercuri ca James este principalul…

- Politia din New York intervine in cazul unor impuscaturi la metroul din Brooklyn. Conform celor mai recente informatii cinci persoane au fost impuscate, iar atacatorul a parasit locul incidentului. Un aparent dispozitiv fumigen a fost detonat intr-o statie de metrou din Brooklyn. Politia a precizat…