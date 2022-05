Cinematografie, mit şi ideologie Pe 23 mai a debutat seria de evenimente "Ne vedem la Mitropolie". Sala "Iustin Moisescu" a Centrului Eparhial din Iasi se doreste a deveni tot mai mult un spatiu al prelungirii "prelegerilor" in "dialoguri", in vederea intaririi "comuniunii". Periodic vom organiza aici lansari de carte si conferinte, concerte, proiectii de film sau expozitii. Deschidere spre cultura si stiinta. Fara complexe si prejudecati. Cu onestitate si cu dorinta sincera de a cauta, in toate, Adevarul. De fapt, nu e ceva nou, ci doar e o incercare de a aseza cele ce oricum "se petrec la Mitropolie" sub un concept mai clar… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

