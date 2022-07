Stiri pe aceeasi tema

- Cultura rusa va trai fara Europa, iar cultura europeana nu va trai deloc, intrucit Europa de astazi se indreapta foarte repede spre abis – cultural, economic, ideologic, civilizațional. Aceasta opinie a fost exprimata de Andrei Konchalovsky, Artistul Poporului al RSFSR, regizor, scenarist și producator,…

- Un fost oficial din cadrul Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB, fostul KGB) a preluat astazi conducerea „guvernului” regiunii Herson, ocupata in cea mai mare parte de fortele invadatoare ruse. Serghei Eliseev, fost prim-adjunct al guvernatorului exclavei Kaliningrad, „a devenit sef al guvernului…

- Adjunctul Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a transmis indoielile sale cu privire la faptul ca Ucraina va mai exista peste doi ani. El s-a referit la o postare in care se spune ca Ucraina are nevoie de gaz natural lichefiat pentru iarna viitoare. „Americanilor nu le mai pasa” Ucrainenii…

- Mesaj al secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana Mircea Geoana. Foto: Arhiva. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - NATO va adopta la summitul de la Madrid un nou concept strategic, adaptat ultimelor provocari în materie…

- n august 2008, Rusia a atacat Georgia, al carei guvern lupta impotriva militiilor proruse in aceasta regiune, iar luptele s-au incheiat dupa cinci zile prin instituirea unei incetari a focului. Moscova a recunoscut, apoi, independenta Osetiei de Sud si a Abhaziei, cele doua regiuni fiind dependente…

- Cunoscutul om de afaceri, fost jucator de tenis, a reacționat tranșant pe marginea deciziei organizatorilor Grand Slam-ului de la Wimbledon de a nu permite participarea la ediția din acest an a jucatorilor din Rusia și Belarus, pe fondul invaziei ruse in Ucraina și al razboiului inceput in urma cu peste…

- Moldova, in orice caz, va trebui sa rezolve problemele cu Rusia, sa stabileasca un nou audit și sa achite datoria istorica. Țara nu are alta modalitate de a asigura securitatea energetica a intreprinderilor și a cetațenilor. Aceasta opinie a fost exprimata de candidatul in Științe Politice, Alexandr…

- Jumatate din salile de cinematograf din Rusia s-ar putea inchide in viitorul apropiat, anunța Asociația Cinematografelor din Rusia, citata de publicația Kommersant. Motivul este generat de lipsa firlmelor artistice, din cauza boicotului companiilor producatoare internaționale. Cinematografele rusești…